İlk olarak Hitit Tıp Merkezi adıyla 1991 yılında tomografi ve tıbbi görüntüleme hizmetleriyle faaliyetlerine başlayan Çorum'un ilk özel hastanesi olan Çorum Özel Hastanesi, yeni ek hizmet binası ile Çorum halkına sağlık alanında dünya standartlarında hizmet veriyor.

100 milyon liralık yatırım

2020 yılında Çorum halkına daha kaliteli bir hizmet sunmak için kolları sıvayan Çorum Özel Hastanesi, yaklaşık 100 milyon liralık dev yatırım ile yeni ek hizmet binasını geçtiğimiz yıl hizmete sundu.

'6 ŞUBAT DEPREMİNİN OLDUĞU GÜN YENİ BİNAYA TAŞINDIK'

2020 yılında yapılan Çorum Özel Hastanesi Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın öngörüsü ile Çorum'un deprem bölgesinde olması ve deprem riskini göz önünde bulundurarak 27 yıldır Çorum halkına hizmet veren hastane ana binasının gerek deprem riski, gerekse fiziksel alanların iyileştirmesi ayrıca Çorum halkına daha kaliteli bir sağlık hizmeti verebilmek adına yeni ek hastane binasının yapılmasına karar verildiğini belirten Çorum Özel Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, 6 Şubat 2023 yılında Türkiye tarihinin en büyük felaketi olan 6 Şubat depreminin Türkiye’de deprem gerçeğinin su yüzüne çıktığı gün Çorum Özel Hastanesi olarak yeni ek binasında hastalarına hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

ESKİ BİNANIN YIKIM SÜRECİ BAŞLADI

Çorum Özel Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın almış olduğu yatırım kararının ne kadar kıymetli olduğu ve yeni bina yapılmasının ne kadar gerekli olduğu 6 Şubat depremi ile ortaya çıktığını ifade eden Bilgili, yeni binaya taşınma işlemlerinin tamamlandığını ve eski binanın yıkım sürecinin başladığını aktardı.

AHMET AHLATCI'YA TEŞEKKÜR

Bilgili; "Bundan öncede Çorum’a verdiği hizmetlerde gösterdiği vizyonuna bir yenisini daha ekleyerek Çorum’a yeni bir yatırım kazandıran Çorum Özel Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'ya teşekkür ederiz." dedi

Dünya standartlarında tıbbi cihaz ve ekipmanları ve uzman kadrosuyla ile Çorum halkına geniş çaplı sağlık hizmeti sunduklarını belirten Bilgili, Çorum Özel Hastanesi’nin ek hizmet binasıyla ve yenilenen tüm alanlarıyla Çorum halkına hizmet vermekten gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

Hastane olarak Çorum halkının sağlık alanında çok önemli bir ihtiyacını karşıladıklarını kaydeden Bilgili,

"Çorum il merkezi, ilçeleri ve çevre il ve ilçelerden yoğun bir hasta potansiyeline sahip Çorum Özel Hastanesi, mevcut binasının hizmet sunumuna yeterli gelmediğini görerek 2021 yılında ek binasının inşaatına başlamış kısa bir süre içerisinde ek binasını tamamlayarak 2023 yılı Şubat ayı içerisinde halkımızın hizmetine sunmuştur. Ek bina maliyetinin 2022 yılı rakamları ile 100 milyon TL’ye ulaşmıştır. Temelinde 220 fore kazık bulunması ile şu anda Çorum’da bulunan en güvenli bina olan hastanemiz 13 bin m2’lik kapalı alanıyla dev bir sağlık tesisi olarak Çorum halkının güvenine layık olmaya devam etmektedir diye konuştu.

Bilgili, yenilenen yüzü ile Çorum Özel Hastanesi ile ilgili şu bilgileri verdi;

Otel Konforunda Hasta Odaları

81 adet tek kişilik hasta odası tedavileri süren hastalara otel konforunda hizmet vermektedir. Odalarda hasta refakatçilerinin de konforunu sağlayan Çorum Özel Hastanesi; uydu yayınlı tv, telefon, buzdolabı, 24 saat kafeterya hizmeti ile hastalarına rahat ve güvenilir bir hizmet sunmaktadır.

Kapsamlı Yoğun Bakım Hizmeti

Çorum Özel Hastanesi'nin büyüyen yüzünde en önemli hizmetlerinden birisi de yenilenen ve yatak sayısını artıran yoğun bakım hizmetleridir. 41 erişkin yoğun bakım yatağı ve 8 yenidoğan yoğun bakım yatağı ile bölgede bile sayısına ulaşılamayan sayıda yatakla halkımıza hizmet vermektedir.

Teknolojik ameliyathaneler, hastane kapasitesini artırırken cerrahi hizmetlere de önem vermiş, 3 olan ameliyathane salon sayısını 5’e yükseltmiştir. Hasta güvenliğini hedefleyen sterilizasyon sistemi, hepafiltreli havalandırma sistemi, teknolojik anestezi ve cerrahi ekipmanlarının kullanıldığı ameliyathanelerde her türlü cerrahi vakaya müdahale edebilecek yeterlilikte teknik ekipman ve teknik personel bulunmaktadır.

Uzmanlaşmış Poliklinik hizmetleri

Çorum Özel Hastanesi 30 senelik hastanecilik deneyiminde poliklinik hizmetlerinde uzmanlaşan tecrübeli kadrosu ve yeni bir anlayışla çok sayıda branşla hizmet vermeyi kendisine amaç edinmiş ve bu alanda öncülük etmiş bir kuruluştur. 4 Kadın Hastalıkları ve Doğum, 3 Ortopedi ve Travmatoloji, 3 Çocuk

Hastalıkları, 3 Dahiliye, 2 KBB Hastalıkları, 2 Genel Cerrahi, 2 Üroloji, 2 Anestezi ve Reanimasyon, Kardiyoloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Nöroloji, Göğüs Hastalıkları, Dermatoloji (Cildiye), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Plastik ve Estetik Cerrahi, Kalp ve Damar Cerrahisi, 3 Radyoloji, Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı Uzmanları ile toplamda 37 uzman hekim, 5 pratisyen (Acil hekimi), Diyetisyen ve Psikolog ile geniş kadrosuyla hizmet veren Çorum Özel Hastanesi süreç içerisinde eklenecek diğer branş ve hekimlerle Uzman hekim kadrosunu daha da güçlendirerek hizmet çeşitliliğini ve kalitesini arttırmayı hedeflemektedir.

24 saat acil servis hizmeti

Hastane ek binası açılması sonrası ana binasında bulunan Acil Ünitesinin revizyonunu tamamlayarak yoğun talep gören Acil Ünitesini de Çorum halkına yakışır şekilde düzenlemiştir. 24 saat kesintisiz hizmet veren Acil Servisi hızlı ve güvenilir şekilde gelen acil hasta taleplerini karşılamaktadır. Acil ünitesinde 15 gözlem yatağı, 3 Acil Polikliniği, geniş ve ferah bekleme alanları, Acil Servise ait 24 araçlık geniş otopark, ek sağlık destek alanları ile hastalara hizmet vermektedir.

Tam teşekküllü Radyoloji

Hastane büyürken hizmet için teknolojik yatırımlarının da sürdürmüş yeni MR cihazını halkımızın hizmetine sunmuştur. Ayrıca Bilgisayarlı Tomografi, Röntgen, Mamografi, Ultrason(USG), Doppler USG, Kemik Dansitometrisi gibi görüntüleme hizmetleri aynı gün veya en kısa süre içinde randevu verilerek yapılmakta ve tecrübeli uzman kadrosu en kısa süre içinde raporlanmaktadır.

Modern ve Örnek Laboratuvar

Kapasitenin artması sonrası hastane Tıbbi Laboratuvarı da yeni alanına taşımıştır. Modern bir görünüme sahip olan alanda teknolojik cihazlarla yenilenen Laboratuvar bölgede örnek olarak gösterilebilecek bir laboratuvardır. Hastalardan örnek alımı ile başlayan ve raporlandırma ile sonlanan laboratuar süreçlerinde tüm tetkikler kalibrasyon ve bakımları düzenli olarak yapılan cihazlarda, tecrübeli laborantlar ve uzman tarafından yapılmaktadır.

Kapsamlı Kardiyoloji Laboratuvarı

Efor Testi (Koroner kalp hastalığının tanısındaki koşu bandında yapılan önemli testlerden biri),

Ekokardiyografi (Ultrason denilen ve insan kulağının duyamadığı yüksek frekanslı ses dalgalarını kullanarak kalbin ve içindeki kan akımının eş zamanlı ve hareketli olarak görüntülenmesi), Tansiyon Holter (Günlük yaşamı sürdürürken, uykuda, dinlenirken ve aktif haldeyken 24saat boyunca sık aralıklarla tansiyon ve nabız sayısının kaydedilmesi) işlemleri uzman kardiyolog eşliğinde yapılmakladır.

Hissetmeden Uyuyarak Endoskopi, Sindirim sistemi endoskopisi (Üst gastrointestinal sistemin yemek borusu, mide ve onikiparmak barsağının incelenmesi), Kolonoskopi (kalın bağırsağın incelenmesi), Rektosigmoidoskopi (kalın bağırsağın rektum ve sigmoid kolon ismi verilen son 30-40 cm'lik kısmının incelenmesi) işlemleri, ucunda ışık kaynağı ve kamerası bulunan ince bükülebilen bir aletle (Endoskop) uzman doktorumuz tarafından yapılmaktadır. Hastalara damardan ilaç verilerek hasta uyurken öğürme, kusma olmadan, hissetmeden endoskopi işlemleri yapılmaktadır.

Kapsamlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı,

Yüksek standart, güven ve güler yüzü bir araya getirmeye başaran Çorum Özel Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü tüm hastalara yakın ilgi göstermektedir. Hastanın ağrısını gidermek ve hastalığını iyileştirmek için aldığı eğitim doğrultusunda uygun tedaviyi ekip olarak planlayıp uygulamaktadır. Nörolojik, ortopedik, pediatrik, geriatrik ve romatolojik hastalıklarda rehabilitasyon ve tüm kas-iskeletsistemi hastalıklarıyla, ağrılarının tanısı konulur, oluşum nedeni saptanır ve tedavisi yapılır. Ayrıca ünite bünyesinde ESWT (Topuk dikeni tedavisi) de yapılmaktadır. Uyku Problemlerine Laboratuvarlı Çözüm, Horlama ve nefes durması, nefes darlığı ile uyanma, gündüz aşırı uyku hali, uyku apnesi belirtisi olabilir. Bu gibi şikayetlerin teşhisi için uyku laboratuvarında inceleme yapılması gerekmektedir. Hastane bünyesinde kurulan laboratuvar ile uyuma problemi olan hastalar gece uyurken tetkik edilir ve Göğüs Hastalıkları ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanlarının vereceği tedavi ile sağlığına kavuşmaktadır.

Vertigo (Baş Dönmesi) Tanı ve Tedavi Merkezi

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları, Nöroloji, Beyin Ve Sinir Cerrahisi Uzmanlarımızın kontrolünde ve

gözetiminde kurulan ve Çorum’da tek olan Vertigo (Baş Dönmesi) Tanı ve Tedavi merkezimizde Vertigo

hastalarının tanı ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Taşınızı taşımayın, ESWL (Taş kırma) tedavisi, Endoskopik Taş kırma ve Holmium Lazer Börek ve idrar yolu taş hastalığı ülkemizde çok sık görülen ve tekrar edebilen bir sağlık sorunudur. Taş hastalığının çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur. Doğru tedavi seçiminde taşın büyüklüğü ve yeri çok önemlidir. Hastanede ESWL (Vücut dışı şok dalgaları ile taşkırma) , Endoskopik Yöntemle taş tedavisi ve Holmium Lazer teknolojisi kullanılarak taş kırma tedavileri uygulanmaktadır.

Estetik ve Güzellik Merkezi

Hastane bünyesinde faaliyet gösteren ünite ile kendinizi iyi hissetmeniz için ihtiyacınız olan her şey,

modern yöntemlerle, uzman ekip ve yeterli teknik donanıma sahip ünite içerisinde yerine getirilmektedir. Buz Lazer Epilasyon, Mikroiğne Radyo Frekans Uygulaması, Saç ekimi, Karbondioksit Lazer, Cilt Sıkılaştırma, Akne ve sivilce leke tedavisi, Cilt Yenileme, Kırışıklık Tedavisi, Terleme Tedavisi, İdrar kaçırma tedavisi, Vajinal ağrı-kaşıntı-yanma-kuruluk tedavileri başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

400 kişi çalışıyor

400 personeli ile sağlık alanında Çorum halkına hizmet veren Çorum Özel Hastanesi, Çorum ili için önemli bir istihdam kaynağı da olmuştur.