Çorum Özel Hastanesi, Göğüs Hastalıkları kadrosuna Uzm. Dr. Abdullah Emre Nayman’ı ekleyerek hekim kadrosunu daha da güçlendirdi.

“Göğüs hastalıkları bölümü, hastanemiz ve Çorum için önemli branş” diyen Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Çorum halkına kaliteli hizmet sunmayı ilke edindiklerini ve bu doğrultuda yoğunluğu çok fazla olan göğüs hastalıkları bölümü için Uzm. Dr. Abdullah Emre Nayman’ı kadrolarına kazandırdıklarını ifade etti.

Başhekim Bilgili, “Göğüs Hastalıkları Bölümünde; göğüs hastalıkları (KOAH, astım-bronşit, zatürre, kronik öksürük, akciğer hastalıkları, alerjik hastalıklar, verem, Covid sonrası semptomlar vb.), solunum fonksiyon testi, uyku laboratuvarı, sigarayı bıraktırma ve erişkin yoğun bakım hizmetleri olarak halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermekteyiz.” dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Abdullah Emre Nayman ise, Çorum Özel Hastanesi’nde Çorum halkına hizmet vermekten ve hastanenin güçlü kadrosunda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, “Halkımızın taleplerine ve ihtiyaçlarına doğru şekilde cevap vereceğiz.” dedi.

UZM. DR. ABDULLAH EMRE NAYMAN KİMDİR?

1989 yılında Çorum’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum’da tamamladı. 2006-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Tıp eğitimi aldı. 2014 yılında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde Göğüs Hastalıkları bölümünde ihtisasına başladı. 2018 yılında ihtisasını tamamladı. 2012-2014 yılları arasında Amasya Hamamözü Toplum Sağlığı Merkezi, 2018-2020 yılları arasında Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi, 2020-2023 Çorum Sungurlu Devlet Hastanesi’nde görev yaptı. 2023 yılı itibariyle Çorum Özel Hastanesi kadrosuna dahil oldu. Evli ve 2 çocuk babası. (Haber Merkezi)