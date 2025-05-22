Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı inşaatının ihalesi ve çalışmalara fiilen başlanmasıyla, Çorum sanayisinin başta vagon üretimi olmak üzere demiryolu sektöründe ciddi roller üstlenebileceği gündeme gelmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) uzmanları Çorum’da sanayicilerle bir araya geldi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Çorum’da yük ve hızlı trenler için parça ve ekipman üretimi değerlendirildi.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Özgür Özden Yalçın, Çorum sanayisi ile ilgili TCDD yetkililerine bilgi verdi ve Çorum sanayisinin birlik olması halinde bu işin altından kalkabileceğini aktardı.

Çorum’da tren parçaları için alt yapı olduğundan bahseden sanayiciler, TCDD yetkililerini Organize Sanayi Bölgesi’ni görmeye davet etti.

Toplantıda ayrıca TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. İş Geliştirme Sorumlusu Ömer Faruk Coşkun bir sunum yaptı ve Çorum’da yük ve yolcu trenleri için hangi firmaların makine ekipman ve parçala üretilebileceği konusunda OSB Müdürlüğü ile istişare yapabileceklerini ifade etti.

Toplantı sonunda TCDD yetkilileri sanayicilerin konu ile ilgili sorularını yanıtladı ve üretim için neler yapılabileceği konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.