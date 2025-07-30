Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kıcır, Çorum ziyaret programı öncesinde sanal medya hesabı X'ten Çorum'a dair paylaşım yaptı.
Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında Çorum sanayisi ve kalkınmasına güç vereceklerini açıklayan Bakan Kacır, Program kapsamında destekleyecekleri yatırım alanlarını öşyle sıraladı:
*Alaşımlı Döküm Ürünleri Üretimi
*Raylı Sistemler İmalatı
*Likit Yumurta ve Yumurta Tozu Üretimi
*İş Makineleri Üretimi olarak sıraladı.
Bakan Kacır, "Her ilin potansiyelini harekete geçirerek, şehirlerimizin insan kaynağını kuvvetlendirecek, sosyo-ekonomik refahını artıracak, üretimde yüksek teknoloji dönüşümünü gerçekleştireceğiz."dedi.
Muhabir: Çorum Hakimiyet