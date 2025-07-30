Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü, Çorum'daki bir taşınmazını açık teklif usulüyle satışa çıkardı.

İhale, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü’nün Ankara Çankaya’daki binasında gerçekleştirilecek.

ARSA ERTUĞRUL KÖYÜNDE

İhale konusu taşınmaz, Çorum’un merkez ilçesine bağlı Ertuğrul köyünde yer alıyor.

Tapu kaydına göre 138 ada, 228 parselde konumlanan taşınmaz 466,87 metrekare yüzölçümüne sahip. Muhammen bedel 53.624,40 TL olarak belirlenmiş olup, bu tutarın %3’ü oranında 1.607,75 TL geçici teminat alınacak.

İhaleye Katılmak İsteyenler İçin Başvuru Şartları

İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin nüfus cüzdanı örneği ile Türkiye sınırları içinde ikamet gösterdiğine dair belge sunmaları gerekiyor. Vekâleten başvuru yapılacaksa, noter onaylı vekâletname ibraz edilmeli. Şirketler ise güncel ticaret sicil kaydı, imza sirküleri ve temsil yetkisini gösteren belgelerle başvuruda bulunmak zorunda.

Geçici teminatlar ise DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Ankara Muhasebe Müdürlüğü veznesine ya da Ziraat Bankası Çukurambar Şubesi'nde bulunan TR11 0001 0019 3756 7058 6650 73 IBAN numarasına yatırılacak. Alternatif olarak süresiz banka teminat mektubu da kabul edilebilecek.