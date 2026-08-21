Çorum Şeker Fabrikası’nda istihdam edilmek üzere 200 mevsimlik işçi alımı yapılacak.

İŞKUR Çorum İl Müdürlüğü tarafından duyurulan toplu iş görüşmesi, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 13.30’da Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.

İşçi alımının kadın ve erkek adaylara açık olacağı, istihdam edilecek kişilerin mevsimlik ve geçici statüde çalıştırılacağı bildirildi.

Başvuru şartları açıklandı

Toplu iş görüşmesine katılacak adaylarda en az lise mezunu olma şartı aranacak. Yaş şartı ise 18-40 olarak belirlendi. Çalışma pozisyonları ve diğer şartlara ilişkin ayrıntılı bilgilerin görüşme günü firma yetkilileri tarafından adaylarla paylaşılacağı belirtildi.

Toplu iş görüşmesine katılmak isteyen adayların belirtilen tarih ve saatte İŞKUR Çorum İl Müdürlüğü’nde hazır bulunmaları gerekiyor. İŞKUR, ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşların 0364 213 83 39 numaralı telefon üzerinden Çorum İl Müdürlüğü ile iletişime geçebileceğini bildirdi.