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Cumhurbaşkanlığının "2023/2024 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Çorum Şeker Fabrikası’nın pancar şekeri kotası 103 bin 240 ton olarak açıklandı.

Türkiye’de pancar şekeri A kotası 2 milyon 837 bin 250 ton, B kotası ise pancar şekeri A kotasının yüzde 5’i olarak 141 bin 863 ton olarak belirlendi.

Nişasta bazlı şeker kotası, ülke toplam A kotasının yüzde 2,5’i olan 72 bin 750 ton olarak uygulanacak.

2023/2024 pazarlama yılı pancar şekeri A ve B kotaları;

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye 1.044.950 ton A kotası, 52.248 ton B kotası,

Kayseri Şeker Fabrikası AŞ'ye 474.870 ton A kotası, 23.744 ton B kotası,

Konya Şeker San. ve Tic. AŞ'ye 457.280 ton A kotası, 22.864 ton B kotası,

Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim San. Tic. AŞ'ye 130.510 ton A kotası, 6.526 ton B kotası,

Keskinkılıç Gıda San. ve Tic. AŞ'ye 112.360 ton A kotası, 5.618 ton B kotası,

Çorum Şeker Fabrikası AŞ'ye 103.240 ton A kotası, 5.162 ton B kotası,

Amasya Şeker Fabrikası AŞ'ye 77.950 ton A kotası, 3.898 ton B kotası,

Tutgu Gıda AŞ'ye 75.600 ton A kotası, 3.780 ton B kotası,

Sukkar Şeker Üretim AŞ'ye 71.230 ton A kotası, 3.562 ton B kotası,

Bor Şeker AŞ'ye 70.560 ton A kotası, 3.528 ton B kotası,

Adapazarı Şeker Fabrikası AŞ'ye 63.210 ton A kotası, 3.160 ton B kotası,

Mutlucan Şeker Üretim Gıda San. ve Tic. AŞ'ye 47.690 ton A kotası, 2.384 ton B kotası,Kütahya Şeker Fabrikası AŞ'ye 47.670 ton A kotası, 2.383 ton B kotası,

Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ'ye 37.870 ton A kotası, 1.893 ton B kotası ve Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 22.260 ton A kotası, 1.113 ton B kotası, şeklinde tahsis edildi.

2023/2024 Pazarlama Yılı nişasta bazlı şeker A kotaları şirketler bazında;

Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. AŞ'ye 31.893 ton A kotası,

ADM Besin ve Tarım A.Ş'ye 22.633 ton A kotası,

PNS Pendik Nişasta San. AŞ'ye 10.330 ton A kotası,

Tat Nişasta înş. San. ve Tic. AŞ'ye 4.685 ton A kotası,

Sunar Mısır Ent. Tes. San. ve Tic. AŞ'ye 3.209 ton A kotası, şeklinde tahsis edildi.

2023/2024 pazarlama yılında nişasta bazlı şeker şirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanın en az yüzde 50’si glukoz olarak kullanılacak.

Karar, 2023/2024 pazarlama yılında geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.