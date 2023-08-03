Cumhurbaşkanlığının "2023/2024 Pazarlama Yılı Şeker Kotalarının Belirlenmesine İlişkin Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Çorum Şeker Fabrikası’nın pancar şekeri kotası 103 bin 240 ton olarak açıklandı.
Türkiye’de pancar şekeri A kotası 2 milyon 837 bin 250 ton, B kotası ise pancar şekeri A kotasının yüzde 5’i olarak 141 bin 863 ton olarak belirlendi.
Nişasta bazlı şeker kotası, ülke toplam A kotasının yüzde 2,5’i olan 72 bin 750 ton olarak uygulanacak.
2023/2024 pazarlama yılı pancar şekeri A ve B kotaları;
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye 1.044.950 ton A kotası, 52.248 ton B kotası,
Kayseri Şeker Fabrikası AŞ'ye 474.870 ton A kotası, 23.744 ton B kotası,
Konya Şeker San. ve Tic. AŞ'ye 457.280 ton A kotası, 22.864 ton B kotası,
Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim San. Tic. AŞ'ye 130.510 ton A kotası, 6.526 ton B kotası,
Keskinkılıç Gıda San. ve Tic. AŞ'ye 112.360 ton A kotası, 5.618 ton B kotası,
Çorum Şeker Fabrikası AŞ'ye 103.240 ton A kotası, 5.162 ton B kotası,
Amasya Şeker Fabrikası AŞ'ye 77.950 ton A kotası, 3.898 ton B kotası,
Tutgu Gıda AŞ'ye 75.600 ton A kotası, 3.780 ton B kotası,
Sukkar Şeker Üretim AŞ'ye 71.230 ton A kotası, 3.562 ton B kotası,
Bor Şeker AŞ'ye 70.560 ton A kotası, 3.528 ton B kotası,
Adapazarı Şeker Fabrikası AŞ'ye 63.210 ton A kotası, 3.160 ton B kotası,
Mutlucan Şeker Üretim Gıda San. ve Tic. AŞ'ye 47.690 ton A kotası, 2.384 ton B kotası,Kütahya Şeker Fabrikası AŞ'ye 47.670 ton A kotası, 2.383 ton B kotası,
Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ'ye 37.870 ton A kotası, 1.893 ton B kotası ve Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 22.260 ton A kotası, 1.113 ton B kotası, şeklinde tahsis edildi.
2023/2024 Pazarlama Yılı nişasta bazlı şeker A kotaları şirketler bazında;
Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. AŞ'ye 31.893 ton A kotası,
ADM Besin ve Tarım A.Ş'ye 22.633 ton A kotası,
PNS Pendik Nişasta San. AŞ'ye 10.330 ton A kotası,
Tat Nişasta înş. San. ve Tic. AŞ'ye 4.685 ton A kotası,
Sunar Mısır Ent. Tes. San. ve Tic. AŞ'ye 3.209 ton A kotası, şeklinde tahsis edildi.
2023/2024 pazarlama yılında nişasta bazlı şeker şirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanın en az yüzde 50’si glukoz olarak kullanılacak.
Karar, 2023/2024 pazarlama yılında geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.