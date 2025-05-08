Çorum Şeker Fabrikası'nın ve Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, "Forbes 2025 Milyonerler Listesi: En Zengin 100 Türk" listesinde yer aldı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Hakan Safi, servetlerinin toplamı 128,5 milyar doları bulan 108 kişiye yer verilen Forbes Türkiye dergisinin listesinde, 750 milyon dolarlık servetiyle 61'inci sırada gösterildi.

Dergide, Hakan Safi'nin serveti için "Safi Holding, son 10 yılda üç ihaleyle liman, şeker ve çimento sektörüne adım atarak toplam 1 milyar dolar ciroya ulaştı. Hakan Safi'nin yönetim kurulu başkanı olduğu Safi Holding'in varlıkları içinde en büyüğü 543 milyon dolara aldıkları Derince Limanı. 17 yılda 350 milyon dolar yatırım yapacakları Safiport Derince'de 250 milyon dolarlık ilk faz yatırımları tamamlandı. Cironun yüzde 40'ı buradan geliyor. Hakan Safi'nin servetinde, 2018'de 110 milyon dolara aldıkları Çorum Şeker ile 2022'de 200 milyon dolara aldıkları Bilecik Çimento'nun da payı var." değerlendirmesinde bulunuldu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Hakan Safi, servetlerinin toplamı 128,5 milyar doları bulan 108 kişiye yer verilen Forbes Türkiye dergisinin listesinde, 750 milyon dolarlık servetiyle 61'inci sırada gösterildi.

Dergide, Hakan Safi'nin serveti için "Safi Holding, son 10 yılda üç ihaleyle liman, şeker ve çimento sektörüne adım atarak toplam 1 milyar dolar ciroya ulaştı. Hakan Safi'nin yönetim kurulu başkanı olduğu Safi Holding'in varlıkları içinde en büyüğü 543 milyon dolara aldıkları Derince Limanı. 17 yılda 350 milyon dolar yatırım yapacakları Safiport Derince'de 250 milyon dolarlık ilk faz yatırımları tamamlandı. Cironun yüzde 40'ı buradan geliyor. Hakan Safi'nin servetinde, 2018'de 110 milyon dolara aldıkları Çorum Şeker ile 2022'de 200 milyon dolara aldıkları Bilecik Çimento'nun da payı var." değerlendirmesinde bulunuldu.