Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut'un istifasının istendiği, Başhekim Komut’un da istifasını verdiği öğrenildi.

Edindiğimiz bilgilere göre; Sağlık Bakanlığı'nın tasarrufu doğrultusunda Hastane Başhekimi Erdal Komut'un istifası alındı.

SİNAN ZEHİR KURUMA DAVET ETTİ

Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, dün akşam başhekim ve yardımcılarını kuruma davet ederek görüştü. Bu kapsamda Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut’un istifası alındı. Komut’un başhekimlik makamındaki eşyalarını topladığı belirtildi.