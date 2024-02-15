Çorum Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek ve 10 farklı branşta organize edilecek Spor Oyunları teknik toplatısı yapıldı.

Çorum Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Nadir Solak Başkanlığındaki toplantıya Spor Müdürlüğü personeli görevli antrenörler katıldılar.

Bowling, Dart, Masa Tenisi, Satranç, Langırt, penaltı atışı, 3x3 Basketbol, Ayak Tenisi, Corn Hole ve Geleneksel Okçuluk kategorilerinde yapılacak spor oyunlarına başvurular www.corum.bel.tr adresine online olarak 19 Şubat pazartesi akşamına kadar yapılacak.

Kadınlar ve erkekler katagorilerinde her branşta ayrı ayrı olarak yapılacak olan Çorum Spor Oyunlarına tüm Çorumlular davet edildi.

Çorum’un en büyük spor organizasyonunda yer almak için spor yapmak isteyen Çorumlular istedikleri branşlarda kayıtlarını yaptırabilecekler.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak Çorum’un en büyük spor organizesi olacak bu turnuvalara tüm Çorumluları katılmaya davet etti.

Solak Belediye olarak her türlü çalışmayı yaptıklarını ve müsabakalar sonunda toplam 198 bin lira para ödülü dağıtılacağını açıkladı.

Solak Belediye olarak hazır olduklarını içinre herkesin kendine göre bir branş bulabileceği Çorum Spor Oyunlarına herkesi beklediklerini söyledi.