Çorum'da bugün sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında abi-kardeş yanarak can verdi.
Çorum-Merzifon yolunda otobüsün kamyona çarpması sonucu otobüs alev almış, 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralanmıştı.
Kazada hayatını kaybedenlerin abi-kardeş olduğu öğrenildi.
Merzifon MHP'den belediye meclis üyesi adayı olduğu öğrenilen Ali Eyüp Aşık ile kardeşi Leyla Aşık feci kazada hayatını kaybetti.
Abi-kardeşin vefatı ilçe halkını yasa boğarken, cenazelerinin bugün Merfizon'da toprağa verileceği öğrenildi.