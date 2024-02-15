Vali Dağlı otobüs kazasında yaralananları ziyaret etti Vali Dağlı otobüs kazasında yaralananları ziyaret etti

Çorum'da bugün sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında abi-kardeş yanarak can verdi.

Çorum-Merzifon yolunda otobüsün kamyona çarpması sonucu otobüs alev almış, 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybedenlerin abi-kardeş olduğu öğrenildi.

Merzifon MHP'den belediye meclis üyesi adayı olduğu öğrenilen Ali Eyüp Aşık ile kardeşi Leyla Aşık feci kazada hayatını kaybetti.

Abi-kardeşin vefatı ilçe halkını yasa boğarken, cenazelerinin bugün Merfizon'da toprağa verileceği öğrenildi.