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Çorum Ticaret Borsası’nda toprak analiz işlemleri başladı.

Borsaya toprağını analiz için ilk getiren Ovasaray köyünden Mustafa Boyraz isimli çiftçi oldu.

Verilen hizmetin çiftçiler için büyük bir hizmet olduğunu belirten Mustafa Boyraz; “Gerçekten de köylümüz için büyük bir hizmet. Uzun yıllardır çiftçilik ile uğraşıyorum, toprağımı her zaman gübreledim ama toprak analizi yaptırmamıştım. Verilen bu hizmetten çok memnunum. Toprağımın analizi sonucunda neyin eksik olduğunu, toprağıma hangi gübrenin ne kadar atılacağını, bu sayede verimi nasıl yükseltebileceğim hakkında bilgi sahibi oldum. Analiz cihazının borsaya kazandırılmasında emeği geçen Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat’a ve yönetimine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Ticaret Borsası bünyesine kazandırılan toprak analiz cihazının tanıtım toplantısında konuşan Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, “Biz ticaret Borsası olarak her zaman üreticiyle sanayiciyi birleştiren bir kurum olarak sağ olsun Naki başkanım yönetimin ve meclisin takdiriyle Çorum’a yeni toprak analiz cihazı aldık. Burada üreticimizin daha verimli daha kaliteli yüksek ürün almasıyla alakalı yurt dışıyla bildiğim kadarıyla direkt bağlantılı olacak bir şey. Ticaret Borsası bu zamana kadar bilime ve teknolojiye önem verdiyse laboratuvar cihazıyla da PCR cihazı almıştık biliyorsunuz hayvan sağlığıyla alakalı hastanede işte bu Covid ile ilgili güzel bir hizmet vermişti. Bundan sonra da köylümüzün üreticimizin her zaman yanında olan Ticaret Borsası hem de esnafımızın yanında olarak verimliliği arttırarak, güzel projelere imza atıyor.” dedi.

Toprak analiz cihazın ile ilgili bilgi veren Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, şu ifadelere yer verdi:

“Bizim amacımız, hedefimiz şu; ilimizde ve bölgemizde tarımın maalesef dünya gerçeklerinden çok uzak kaldığını gördük. Bizim de artık dijitalleşmemiz, teknolojiyi kullanmamız gerekiyor. Maalesef bölgemizde herhangi bir toprak analizi ile ilgili yoğun bir çalışma yok. Kişilerin bireysel çalışması var. Bu çalışmadan dolayı da ekonomik kayıplarımız üst düzeyde. Biz bunun tespitini ve öngörülerini yapınca her yıl çiftçimiz bu ürünün fiyatı ucuz, ürettiğimiz ucuza gidiyor yangısından kurtarmak istedik. Bunun en büyük nedeni de dünya ölçeğinde üretilen ürünün miktarının geri kaldığı o yüzden biz dijitalleşerek geri kalmışlığın yani üretimdeki miktar azlığının ön plana veyahut ta daha yukarı seviyelere çıkarılmasını istiyoruz. Bundan dolayı da yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda toprak analizi yaptığımızda çiftçimizin ektiği ürüne göre gübresini belirlemesini ve gübre miktarlarını da fazla atmamak kaydıyla toprağın ihtiyacına göre, atması gerektiğinin planlanmasını ve en iyi bir ziraat mühendisi veyahut ta tohumunu aldığı ürünle ilgili bir ziraat mühendisine danışma yaparak bu işi yapmasını ön gördük.

“ÇİFTÇİMİZİN BUNDAN MUTLAKA FAYDALANMASINI İSTİYORUM”

Amacımız en basit şekliyle söylüyorum. Bu yıl için 10 bin dönüm alan için bile biz 100 kg bir artı sağlasak bile bugün için yaklaşık 7,5-8 trilyon para yapıyor Çorum için girdi olarak ki biz bu rakamın çok daha büyük rakamlarda olacağına inanıyoruz. Bu hizmetin çiftçimize hayırlı uğurlu olmasını istiyorum. Çiftçimizin bundan mutlaka faydalanmasını istiyorum. Çünkü diğer illerde farklı illerde inanın misli misli çok fazla paralar ödeyerek bu cihazla toprağının analizinin yapılmasını isteyen birçok çiftçi var bekleyenler var. Farklı illerden kişileri çağırıp bu analizi yaptırımda ona göre ekimini gübresini atmak isteyen çiftçilerimiz var. Biz bu hizmeti Çorum’daki merkez ve ilçelerimiz dahil olmak üzere, ilçelerimizden de eğer buraya ulaştırmak isterse toprağını kargoyla da gönderebilir bize hiç problem değil sadece bize telefonunu ve irtibat numaralarını yazıp arazisinin bilgilerini bize gönderirse biz bu arazi bilgileri üzerinden toprak analizi yapıp kendisine telefon üzerinden whatsapp’tan bilgilerini göndereceğiz. Önemli olan bu analizleri yaptırıp gübrelemesini ve üretmiş olduğu ürünün kalitesini ve verimliliğini arttırmış olsun. Bizim için önemli olan o. Değerli olan o. Ben istiyorum ki çiftçimiz bu hizmetten mutlaka ve mutlaka faydalansın inanın bir iki sene sonra bu işin çehresi çok değişecek.

“BU HİZMET, BÜTÜN KÖYLÜMÜZE VE ÇORUM’A KATKI SUNACAK”

Bu cihazımız agrocrass dijital olarak kızılötesi ışınla çalışmakta toprak numunesi iki üç kilo civarında bize çiftçimiz çamur olmayacak şekilde getirdiği zaman biz bunun kızılötesi ışınlarla üç dört defa ölçümünü yapıyoruz. Yaptığımız bu ölçümler toprak içerisindeki 7 tane PH düzeyi organik miktarı fosforu, kili toprak içerisindeki kum yapısı organik madde miktarı da olmak üzere 7 çeşit toprak içerisindeki yapıyı bize bildiriyor. Bunun içerisindeki yapıya göre de diyelim ki ekmek istediğimiz arpa buğday, ay çiçeği ne ekmek istiyorsan o ürünün ihtiyacına göre de tahmini kullanılması gereken gübre oranlarını ekim sırasındaki miktarlarını bize gösteriyor ancak burada esas olan çiftçimizin çalışmış olduğu numune aldığı gübresini aldığı firmayla birebir görüşüp kendi gübresini birebir belirlemesinde fayda var. Burada tahmini ölçekte değerler veriliyor. Bu değerlerden faydalanıldığı zaman inanın kullanılmış olduğu gübre miktarı hem düşecek hem de gübreleme zamanında örneğin arpada ekim yapılacakken ekilecek gübre çeşitliliğini söylüyor miktarını kaç kilogram atılacağı belirtiliyor. Ayrıca diyor ki arpa kardeşleme dönemine girdiğinde şu gübreden bu kadar atınız. Şu kadar kullanınız. Onunla beraber şu gübreyi de ilave ediniz. Daha sonra diyor ki bunun sopa bindiği dönemde kullanacağınız gübre miktarı şu kadar kullanacaksınız, bu kadar kullanacaksınız miktarını belirtiyor size. Siz bunu kullanıp kullanmamakta serbestsiniz. Ama ben şuna inanıyorum bu tavsiyelere veyahut ta kendi ziraat mühendisinizin size sunduğu tavsiyeleri yerine getirirseniz emin olun üretimde yüzde 10 ile yüzde 20 arasında daha fazla başarı elde edeceğiz. Bu başarı da ülkemize yansıyacak. Ben bu hizmetin bütün köylümüze ve Çorum’a katkı sunacağını, inşallah bu hafta da bu işlemleri tamamladıktan sonra da bu hafta içerisinde de köylümüzün hizmetine sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.”