Çorum Belediyesi, 8. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda yerini aldı.

Çorum’u tüm platformlarda tanıtmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi, 20-22 Kasım tarihleri arasında Ankara ATO Congressium’da düzenlenenen fuarda ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

200’den fazla katılımcının yer aldığı fuara Çorum Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Turhan Candan ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya katıldı.

Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, milletvekilleri ve çok sayıda davetlinin yer aldığı açılış sonrası Bakan Yardımcısı Alparslan’ın ilk durağı Çorum standı oldu. Çorum standında misafirlere leblebi dağıtan Alparslan’a Çorum Saat Kulesi maketi hediye edildi.