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Ahlatcı Holding Gold Force Sungurlu Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök, hafif silah mühimmatları için barut üretim tesisini tamamladıktan sonra ağır silah mühimmatları içinde barut üretimine başlayacaklarını ve Türkiye’nin ilk modüler barutun hammaddesi olan nitroguanidin üretim tesisini kuracaklarını söyledi.

Sungurlu Barut Fabrikası Genel Müdürü Mehmet Tök, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 13 Ağustos 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan Küresel Barut Üretim Tesisinin hafif silah mühimmatları için barut üretilecek olan ilk etabının yılsonunda tamamlanarak devreye alınacağını belirterek, “Etaplar halinde tamamlanması planlanan üretim tesislerinden 1. etap yılsonunda tamamlanarak devreye alınacak. Ocak ayında deneme üretimine başlayacağız ve akabinde seri üretime geçeceğiz. 15-20 Şubat tarihleri arasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle tesisin açılışını yapacağız” dedi.

OSB’de firmaya tahsis edilen toplam 1630 dönüm araziden 710 dönüm alana Küresel Barut Üretim Tesisinin ana hammaddeleri olan nitroselüloz ve nitrogliserin tesisleriyle birlikte kurulacağını kaydeden Mehmet Tök, “Geriye kalan 920 dönüm araziye 2. ve 3. etapları kuracağız. 2. etapta 25 mm - 200 mm kadar askerin elindeki ağır mühimmatlar için sevk barutu üreteceğiz. Burada 120 mm - 155 mm mühimmatların sevk barutu modüler sistemlerin üretimi yapılacak. Yıllık 150 bin adet üretim yapılacak olan 2. etabı 2025 yılının ortasında bitirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

3. etapta topçu roketleri için mühimmatlar üreteceklerini anlatan Mehmet Tök, şöyle devam etti:

“Özellikle 122 mm Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) mühimmatı üretimi yapılacak. Ayrıca modüler barut için gerekli olan nitroguanidin üretim tesisini de kuracağız. Modüler barutun temel ham maddesinin Türkiye’de ilk tesisi olacak. Türkiye’de Nitroguanidin’e yoğun talep var. Hepsinin aynı lokasyonda ve aynı tesiste olması dünyada tek olacak.”

Tök, fabrikaların faaliyete geçmesiyle Sungurlu’nun savunma sanayi üssü haline geleceğini belirterek, “Savunma sanayi alanında faaliyet gösterecek olan barut, fişek ve kapsül fabrikaları ile ilerleyen dönemlerde kurulacak yeni fabrikalarla birlikte Çorum, ülkemizin önemli bir savunma sanayi üssü haline gelecek. Şehrimizin büyümesi ve kalkınması için bu tesislerin kazandırılmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederim” dedi.