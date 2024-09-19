Manisa Valisi Çorumlu hemşehrimiz Enver Ünlü, son Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliği'ne görevlendirildi.

Dün gece saatlerinde Vali atama kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Aralarında Çorum'un da bulunduğu 16 ilin valisi değişti.

Yeni kararnameyle Manisa Valisi hemşehrimiz Enver Ünlü merkeze alındı.

ENVER ÜNLÜ KİMDİR?

20 Şubat 1971 yılında Çorum ili Bayat İlçesinde doğdu. İlkokulu memleketinde, Liseyi Ankara Atatürk Öğretmen Lisesinde, Üniversiteyi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde okudu.

1992 yılında mezun olduktan sonra 1993 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakamlık sınavını kazanan Sayın Enver ÜNLÜ, 3 yıllık Kaymakam adaylığı boyunca Tokat Reşadiye ve Çankırı Yapraklı'da Kaymakam Vekilliği yaptı. 8 ay boyunca İngiltere'de Mesleki ve Yabancı Dil Eğitimi amacıyla bulundu.

ÜNLÜ sırasıyla Samsun Asarcık, Malatya Pütürge, Hatay Yayladağı, Diyarbakır Ergani, Kayseri Develi, İstanbul Avcılar, Bursa Osmangazi Kaymakamlığı, Iğdır Valiliği ve son olarak Giresun Valiliği görevlerinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’nın 10 Agustos 2023 tarihli ve 2023/376 sayılı Kararnamesi ile Manisa Valiliğine atanan Enver ÜNLÜ, 19.08.2023 tarihinden bu yana Manisa Valisi olarak görev yapıyordu.