Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Çorum Valisi Ali Çalgan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım, ziyarette Vali Çalgan'a Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Çalgan, Mevlid Kandili ile Mevlid-i Nebi Haftası'nın Çorum'a, Türkiye'ye ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.

Muhabir: Çorum Hakimiyet