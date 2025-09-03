Çorum Belediyesi tarafından kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Çorumlu Hattatlar İcazet Sergisi” açılışı ve “Türk Hat Sanatında Eğitim Yöntemi ve İcazet Geleneği” paneli, sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi Sanat Galerisi ve Müzesi’nde düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, Turhan Candan ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, hat sanatında ustalık ve yetkinliği simgeleyen icazet takdim töreniyle devam etti.

Çorumlu hattatlar Mesut Karaca, Muharrem Gökşen, Senem Demirci ile Besim Karabaş adına Kerim Yiğit’e icazetleri, hat sanatının önde gelen akademisyenleri tarafından verildi.

İcazet töreninin ardından kurdele kesimi yapılarak sergi ziyarete açıldı.

Panelde “İcazet Geleneği” Konuşuldu

Program kapsamında düzenlenen panelde, “Türk Hat Sanatında Eğitim Yöntemi ve İcazet Geleneği” konusu ele alındı. Panele, Fatih Sultan Mehmed Vakıf Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Hüsrev Subaşı, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Memiş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özkafa ve hattat Mustafa Parıldar konuşmacı olarak katıldı. Panelde hat sanatının tarihsel gelişimi, geleneksel eğitim metotları ve icazet geleneğinin önemi ele alındı.

Program sonunda panelistlere ve katılımcılara sertifikaları ve hediyeleri Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü tarafından takdim edildi.

“Çorumlu Hattatlar İcazet Sergisi”, 10 Eylül’e kadar Çorum Belediyesi Sanat Galerisi ve Müzesi'nde ziyarete açık olacak.