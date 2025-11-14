Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, bahis soruşturması çerçevesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen ve ceza alan Alberk Koç, Arda Kemal Gülmez, Bartu Kaya, Oktay Aydın ve Uğur Adem Gezer’le yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Söz konusu futbolcular, Amedspor oyuncusu iken kendi takımlarına ilişkin herhangi bir bahis eylemi gerçekleştirmemişler ise de Amedspor, kuruluşundan bu yana etik değerlere olan bağlılığının gereği olarak böylesi bir nedenle disiplin cezası alan futbolcularla devam eden sözleşmelerini feshetme kararı almıştır” ifadeleri kullanıldı.