Çorum Yerel Seçim Platformu Başkanı Çetin Özdaş, Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Nuri Kuşçu, parti yöneticileri ve Belediye Başkan Adayı Yaşar Anaç ile görüştü.

Çorum Yerel Seçim Platformu Başkanı Çetin Özdaş, ziyarette seçimlerin önemine değinerek, Çorum’u yerelde önümüzdeki 5 yıl yöneteceklerin belirleneceği seçimlerin öncesinde partileri ve adayları ziyaretlerinden maksatlarının Çorum’un daha güçlü ve daha yaşanabilir şehir olması olduğunu söyledi.

Çorum’un özellikle de şehir merkezinde eski dokuda binlerce yaşlı yorgun deprem riskli yapı stoku sorunu olduğunu ve ayrıca trafik, park, otopark gibi çok önemli şehircilik ve imar sorunlarının had safhada olduğunu kaydeden Çetin Özdaş, ancak bu geçen 5 yıllık dönemde Çorum'un Belediyesi icraatlarında kentsel dönüşümün ve imar plan çalışmalarının yapılmadığını, askıya alındığını ve dolayısıyla imar trafik gibi kentsel sorunların ve deprem risklerinin arttığını belirtti.

“Kahramanmaraş depremini ülke olarak çok ağır yaşadık. Çorum’da da 2000 öncesi yapılmış 25 yaş ve üzeri binlerce deprem riskli bina stoku var” diyen Çetin Özdaş,

“Çorum’da da maazallah büyük bir deprem olsa binlerce bina ve insanlarımız zarar görebilir. Geçenlerde çok yakın bir zamanda ulusal basına yansıdı, yine bir Jeolog Prof. Dr. Mahmut Bilgehan’da Çorum’da da yüksek deprem riski olduğundan yani Çorum ve civarı bölgesinde de her an deprem olabileceğinden bahsetti. Deprem, zayıf yaşlı yorgun riskli binalar için, şehirler ve insanlar için çok büyük bir tehlikedir. Depremin vakti saati belli değil, her an olabilir, deprem olup binalar yıkıldıktan sonra üzülmenin bir faydası olmaz. Çorum’da da şehir merkezindeki eski dokudaki zaten deprem riskli olan 25 yaş üzeri eski yaşlı binalar, bu geçen 5 yılda 5 yaş daha yaşlandılar, o binalar şimdi çok daha yaşlı, çok daha yorgun, çok daha zayıf, çok daha deprem riskli hale geldiler. Bu geçen 5 yıllık süreçte binalarımız şimdi çok daha riskli, canlarımız ise tehlike altında. Ancak Çorum Belediye Başkanı, önümüzdeki 5 yıllık dönemi için caddedeki eski ve deprem riskli ( deprem olursa yıkılacak ) binalara cillop gibi cephe güzelleştirme müjdesi vermiş. Şehir merkezindeki mahallelerde gündüz insan ve trafik yoğunluğu had safhada oluyor. İşte Çorum’unda bu şehir merkezindeki eski doku mahallelerinde trafik, park, otopark sorunlarına, binaların deprem riskine karşın belediyece imar ve kentsel dönüşüm gibi çözüm çalışmaları yapılması gerekiyor. Özellikle Yavruturna, Yeniyol, Kale, Üçtutlar, Karakeçili, Kunduzhan, Çepni, Çöplü, Gülabibey gibi şehir merkezinde eski dokudaki mahallelerimizde deprem risklerinin ve trafik gibi şehircilik sorunlarının acilen çözümü için imar düzenlemeleri ve kentsel dönüşümde yapılacak daha pek çok şey var iken bu geçen 5 yılda Çorum’un şehircilik imar sorunlarına çözüm anlamında maalesef el atılmadı. Çorum’daki seçime giren tüm partilerden, adaylardan bu konulara duyarlılık rica ediyoruz. Yeniden Refah Partisinden ve Sayın Başkan Adayından göreve gelmeleri durumunda yapılmayan, değinilmeyen önemli şehircilik konularına mutlaka el atmalarını çözüm için çalışmalarını şimdiden öneriyoruz” dedi.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu ile Belediye Başkan Adayı Yaşar Anaç ise Çorum’un sorunlarını dert edindikleri ve kendileriyle paylaştıkları için ÇYSP Başkanı Çetin Özdaş’a ve platform heyetine teşekkür ederek ziyaretten dolayı teşekkür ettiler. Ziyarete iş insanları Ali Seçil ve Zübeyir Gün de katıldı.