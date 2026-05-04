Karabük’te devam eden KYK Yurt Lig futbol gruh birinciliğinde Çorum takımı grubunda birinci olarak bugün yarı finalde Düzce ile finale yükselmek için karşılaşacak.

Antrenör Yunus Emre Ergin yönetiminde Deniz Öber, Canpolat Özkaçmaz, Emirhan Öztürk, Efe Can Çelik, Mustafa Ulutaş, Ömer Faruk Demirci, Sami Ege Tütüncü, Berat Şişman, Mikail Yaşar, Batıl Taştan, Arda Efe Arı, Abdurrahman Gülşen, Osman Akyumm, Fatih Kurtoğulları, Murat Ertan ve Burak Karaahmet’ten oluşan kadrosu ile grubunda ilk maçında Zonguldak ile 1-1 berabere kalan penaltılarda üstünlük sağlayan Çorum ikinci maçında Sinop’u 4-0 yendi. Son maçında cumartesi günü Kastamonu ile grup birinciliği için karşılaşan temsilcimiz maçtan 0-0 beraberlik ile ayrıldı. Grup birinciliği için yapılan penaltı atışlarında rakibine üstünlük kuran Çorum KYK takımı birinci olarak yarı finale yükseldi.

Dünü dinlenerek geçiren takımlar bugün saat 10’da Çorum ile Düzce ilk finalisti belirlemek için karşılaşacak. Bu maçın ardından ise saat 12’de Samsun ile Kastamonu takımları ikinci finalisti belirleyecek. Bu maçları kazanan iki takım yarın finalde Türkiye Finallerinde mücadele etmek için karşılaşacaklar.