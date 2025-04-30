Çorum Osmancık ilçesine yapılacak cezaevi yapımı için 1 milyar 17 milyon liralık ihale imzalandı.

Sözcü'nün haberine göre Adalet Bakanlığı, 26 Mart 2025’te düzenlediği ihale ile Osmancık’a cezaevi yapılacağını duyurdu.

600 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK

16 firmanın teklif verdiği ihale için maliyet 1 milyar 512 milyon lira hesaplandı. İhale 1 milyar 17 milyon 412 bin liraya imzalandı.

Cezaevinin 600 gün içerisinde tamamlanması isteniyor.

50.000 metrekare kapalı alanda yer alacak proje 2025 yılı içerisinde başlayacak olup 2027 yılında bitirilmesi planlanıyor.

Cezaevinde 400 sivil personel ve üç yüze yakın rütbeli asker görev yapacağı ifade ediliyor.