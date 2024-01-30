Ahlatcı Çorum FK, 4 Şubat Pazar günü Ankara'da Gençlerbirliği ile üst sıralarda kalmak için kritik bir maç çıkacak.

Bu kritik maç için Gençlerbirliği kulübü Çorum FK taraftarlarına 1030 bilet ayırdı.

Çorum FK'dan maç ile ilgili yapılan açıklamada Gençlerbirliği maçına gidecek taraftarlara uyrıda bulunarak; "

"Maça katılım için taraftarlarımızın passolig sahibi olmaları zorunludur. Kontenjanımız sınırlıdır ve bu sayının üzerinde bilet satışı yapılmayacaktır. Biletlerinizi önceden temin etmenizi öneririz, çünkü geç başvurular kontenjan doluluğu nedeniyle reddedilebilir. Takımımızı en iyi şekilde desteklemek için stadyumda buluşmak dileğiyle! Unutmayın, birlikte daha güçlüyüz." ifadelerine yer verildi.