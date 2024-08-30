Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum ve ilçelerindeki hastanelere 134 yeni hekim atandı.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ile Oğuzhan Kaya ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay ortak yaptıkları açıklamada, Sağlık Bakanlığının 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası kapsamında, Çorum’a 120 tabip ve 14 uzman tabip olmak üzere toplam 134 kadro tahsis edildiğini açıkladı.

Ahlatcı, Kaya ve Günay hekimlerin ilerleyen günlerde göreve başlayacağını belirterek, “Aziz şehrimize tahsis edilen kadroların hayırlı olmasını diliyor, Başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundular.