Çorum'a 139'i pratisyen, 16'sı uzman olmak üzere toplam 155 hekim kadrosu tahsis edildi.

AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, yaptıkları ortak basın açıklamasında, Çorum’a 155 hekim ataması yapıldığını duyurdu.

İşte o açıklama:

"AK Parti olarak sağlık yatırımlarımızı kesintisiz sürdürüyor, hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirmek için kararlılıkla çalışıyoruz.

Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan 124. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) atamaları kapsamında Çorum ve ilçelerimize toplam 155 hekim kadrosu tahsis edilmiştir.

139 Pratisyen, 16 Uzman Hekim ile birlikte ilimizin sağlık altyapısı daha da güçlenecektir.

16 UZMAN HEKİM KADROLARI

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp, Kalp ve Damar Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Ortopedi, Perinatoloji, Göğüs Hastalıkları, Radyasyon Onkolojisi.

Bayat Devlet Hastanesi Anestezi, Kadın Doğum.

İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi Genel Cerrahi, Ortopedi.

Sungurlu Devlet Hastanesi Anestezi, Çocuk, Fizik Tedavi.

Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Hastalıkları.

Hitit Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji

139 PRATİSYEN HEKİM KEADROSU

Çorum merkez, tüm ilçe devlet hastaneleri, toplum sağlığı merkezleri, il sağlık müdürlüğü ve acil sağlık istasyonlarında görevlendirilmek üzere 139 hekim atanacak.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 23 tabip.

Osmancık, Sungurlu, İskilip Devlet Hastaneleri 10’ar tabip.

Bayat, Alaca, Kargı Devlet Hastaneleri 8’er tabip.

Mecitözü, Uğurludağ, Dodurga, Ortaköy, Boğazkale, Oğuzlar İlçe hastaneleri ve TSM’ler için çok sayıda kadro.

AK Parti iktidarlarımız döneminde olduğu gibi bugün de Çorum’umuzun her ilçesine güçlü sağlık yatırımları kazandırmaya devam ediyoruz.

Bu atamalarla birlikte hem merkezde hem de ilçelerimizde sağlık hizmetlerinin kalitesi artacak, vatandaşlarımızın hizmete erişimi kolaylaşacaktır.

Sağlık alanında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Çorum’un yanında olmaya devam edeceğiz.”