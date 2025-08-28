Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Serikspor'un çok zorlu bir rakip olduğunu ancak yine de iyi bir skorla deplasmandan dönmek istediklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Bodrum FK, 31 Ağustos Pazar günü Serikspor'a konuk olacak. Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri’nde hafta boyunca Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde galibiyet hedefiyle hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlılarda futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekti.

Sakatlığı nedeniyle 8-10 hafta sahalardan uzak kalacak olan Gökdeniz Bayrakdar, bu mücadele öncesi Bodrum ekibinin tek eksik oyuncusu oldu.

Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, Serikspor maçı öncesinde yaptığı değerlendirmede, "İlk 2 haftada galibiyeti kaçıran taraf bizdik. Böyle bir galibiyetin geleceğini o maçlarda göstermiştik. Yenik duruma düşüp maçı çevirmemiz bizim için önemliydi. Herkes gol atacak demiştim, öyle de oldu. Biz ofansif futbol oynamayı, topa hakim olmayı seven bir takımız. Mücadelemiz ve fiziksel gücümüz de çok iyi durumda. Sakarya maçı keyifli geçti. Rakibe sadece uzaktan şut şansı verdik, biz ise 21’e yakın şut çekerek güzel bir futbolla özlediğimiz galibiyeti aldık" şeklinde konuştu.

Eşer, Serikspor’un zorlu bir rakip olduğuna da dikkat çekerek, "Serik; agresif, mücadele gücü yüksek ve oyun ritmini bozan bir takım. Zor bir deplasmana gidiyoruz, sert bir rakiple karşılaşacağız. Ancak analizlerimizi yaptık, çalışmalarımızı ona göre planladık. Dirençli bir rakibe karşı oynayacağız ama biz gerekeni yapıp oradan istediğimiz skorla dönmek istiyoruz. Milli araya moralli ve mutlu girmek en büyük hedefimiz. Gökdeniz’in sakatlığı üzücü, 8-10 hafta aramızda olamayacak. Ama tedavi süreci yakından takip ediliyor" ifadelerini kullandı.