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AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay. Sağlık Bakanlığı atamaları ile Çorum Merkez ve ilçelerinin doktor açığı giderildiğini açıkladı.

Yapılan atamalarla ilgili bilgi veren Günay, Çorum merkez ve ilçelerine 163 doktor ataması gerçekleştiğini belirterek; "Sağlık Bakanlığı’na ilimizin taleplerini iletmemiz sonucunda merkez ve ilçelerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda atamalar gerçekleşmiştir." dedi

Günay merkez ve ilçe hastanelerine yapılan doktor atamalarının dağılımını şu şekilde açıkladı;

-Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Gastroentoloji, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi, Çocuk Kardiyolojisi, Cildiye, Endokrinoloji, Hematoloji, Dahiliye, Kulak- Burun-Boğaz, Kadın Doğum, Kalp Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Ortopedi, Plastik Cerrahi, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji, Tıbbi Onkoloji , Yoğun Bakım alanlarında ve diğer branşlarda 49 doktor

-Çorum 1 Nolu Acıl Sağlık Hizmetleri Istasyonu, Çorum Merkez 13 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Çorum Merkez Toplum Sağlığı Merkezi’ne; 16 doktor

-Sungurlu Devlet Hastanesi'ne Fizik Tedavi , Kulak Burun Boğaz , Kardiyoloji, Radyoloji, Üroloji ve diğer branşlarda 13 doktor

-Osmancık Devlet Hastanesi'ne Dahiliye, Kulak Burun Boğaz, Kardiyoloji, Radyoloji ve diğer branşlarda 15 doktor

-Alaca Devlet Hastanesi’ne Anestezi, Fizik Tedavi, Genel Cerrahi , Göz Hastalıkları, Dahiliye, Kulak Burun Boğaz , Ortopedi ve Üroloji alanlarında 12 doktor

-İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne Genel Cerrahi, Göz Hastalıkları , Kardiyoloji, Radyoloji , Üroloji alanlarında ve diğer branşlarda 13 doktor

-Bayat Devlet Hastanesi'ne Çocuk Hastalıkları ve Dahiliye alanlarında 12 doktor

-Boğazkale İlçe Devlet Hastanesi’ne 4 doktor

-Dodurga İlçe Devlet Hastanesi’ne 4 doktor

-Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi ve Kargı Toplum Sağlığı Merkezİ’ne 9 doktor

-Mecitözü İlçe Devlet Hastanesi’ne 5 doktor

-Oğuzlar İlçe Devlet Hastanesi’ne 4 doktor

-Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi’ne 4 doktor

-Uğurludağ Şehit Sami Saygı İlçe Devlet Hastanesi’ne 3 doktor ataması gerçekleşmiştir."