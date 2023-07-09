HURŞİT BOZKURT

AK Parti İl Başkanı Murat Günay, merkez ve ilçe hastanelere toplam 18 doktor atamasının yapıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Günay, "Sağlık Bakanlığımızca, Çorum merkeze 9 doktor, Sungurlu'ya 4 doktor, Osmancık'a 1 doktor, İskilip'e 1 doktor, Dodurga'ya 1 doktor, Boğazkale'ye 1 doktor, Bayat'a 1 doktor ataması gerçekleştirilmiş olup atanan doktorlarımıza hoşgeldin dileklerimi iletiyor görevlerinde başarılar diliyorum. Atamalar için başta Sayın Cumhurbaşkanımız’a ve Sayın Sağlık Bakanımıza hemşehrilerimiz adına teşekkür ederim" dedi.