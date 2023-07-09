HURŞİT BOZKURT 

'4 yılda 5 milyon 200 bin kişi muayene edildi' '4 yılda 5 milyon 200 bin kişi muayene edildi'

AK Parti İl Başkanı Murat Günay, merkez ve ilçe hastanelere toplam 18 doktor atamasının yapıldığını duyurdu. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Günay, "Sağlık Bakanlığımızca, Çorum merkeze 9 doktor, Sungurlu'ya 4 doktor, Osmancık'a 1 doktor, İskilip'e 1 doktor, Dodurga'ya 1 doktor, Boğazkale'ye 1 doktor, Bayat'a 1 doktor ataması gerçekleştirilmiş olup atanan doktorlarımıza hoşgeldin dileklerimi iletiyor görevlerinde başarılar diliyorum. Atamalar için başta Sayın Cumhurbaşkanımız’a ve Sayın Sağlık Bakanımıza hemşehrilerimiz adına teşekkür ederim" dedi.