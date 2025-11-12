Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun daha önce Çorum’a yaptığı ziyarette gündeme getirilen bazı sağlık projeleri 2026 yatırım programına teklif edildi.

Konuya ilişkin açıklama AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya’dan geldi.

Kaya’nın aktardığı bilgilere göre; Çorum'da 6 ayrı sağlık projesinin 2026 yılı yatırım programına teklif edildi.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından 2026 yatırım programına teklif edilen yeni sağlık projelerini ‘müjde’ olarak duyurdu.

İşte o projeler:

100 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi Ek Binası

100 yataklı Psikiyatri Hastanesi Ek Binası

20 yataklı Erişkin Arındırma Merkezi, Ergen Arındırma Merkezi ve Bahar Merkezi

Gazi Aile Sağlığı Merkezi (Çorum Merkez)

Kale Aile Sağlığı Merkezi (Çorum Merkez)

Şenyurt Aile Sağlığı Merkezi (Osmancık)

Kaya açıklamasında,

Yeni sağlık yatırımlarımız Çorum’umuza, hemşehrilerimize ve sağlık camiamıza hayırlı olsun.

Başta sağlık alanında güçlü vizyonuyla ülkemize öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve destekleri için Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na teşekkür ediyorum." dedi. Anne-oğul uçurum kenarında ölü bulundu İçeriği Görüntüle