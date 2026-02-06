Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Onkoloji Servisi ve Kemoterapi Ünitesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Başhekimlikten yapılan açıklamaya göre, Gömeç, Dünya Kanser Günü dolayısıyla düzenlediği ziyarette hastalarla görüştü.

Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Gömeç, birim sorumlularından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çorum Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KA-DER) Başkanı Bekir Şahin ve dernek üyeleri de Başhekim Gömeç'i ziyaret ederek, kanserli hastaların tedavi sürecine katkılarından ötürü teşekkür etti.

Gömeç, hastalara yönelik sağlık hizmetlerinin kapsam ve niteliğinin geliştirilerek sürdürüleceğini ifade etti.