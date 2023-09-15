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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne Hayrullah Göktekin atandı.

Bir süredir Çorum İl ve Tarım Orman Müdürlüğü'nü vekaleten yürüten Erdem Kolabaş ise Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne atandı.

3 yıldır Karaman'da Tarım İl Müdürlüğü görevini yürüten hemşehrimiz Yusuf Şahinbaş ise görevden alındı.

YENİ TARIM İL MÜDÜRÜ HAYRULLAH GÖKTEKİN KİMDİR?

Amasya ili Göynücek ilçesinde 1971 yılında doğdu.

İlk, orta ve lise tahsilini tamamladıktan sonra. 1989 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünü kazandı. 1993 yılında Ziraat Mühendisi ünvanı ile mezun oldu. 1997-2001 yılları arasında Şanlıurfa Siverek ilçesinde öğretmen olarak görev yaptı.

2002 yılında kurum değişikliği yaparak Amasya Tarım İl Müdürlüğü Proje ve İstatistik Şube Müdürlüğünde Mühendis olarak görev yaptı.

01.12.2003 tarihinde Amasya Tarım İl Müdürlüğü'nde Bitki Koruma Şube Müdürü olarak atandı. 2020 yılından bu yana Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevini yürüten Göktekin evli ve iki çocuk babasıdır.