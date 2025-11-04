Kırıkkale'de hükümlülerin meslek edinmeleri ve topluma kazandırılmaları amacıyla kurulan Çelebi Süt İşleme Tesisinde günde 20 ton süt işleniyor.

Tesis, aylık ortalama 300 tonluk üretimiyle hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de hükümlülerin yeniden hayata hazırlanmasına imkân tanıyor.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla mesleki eğitim ve üretim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Kırıkkale Keskin Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Çelebi Süt İşleme Tesisinde çalışan hükümlüler, günlük 20 ton, aylık ise ortalama 300 ton süt işleyerek hem üretime hem de ekonomiye katkı sağlıyor.

Tesislerde üretilen beyaz peynir, kaşar peyniri, tereyağı ve yoğurt gibi süt ürünleri; Kırıkkale Adliyesi İşyurtları Satış Mağazası başta olmak üzere Ankara, Kırşehir, Konya, Aksaray, Karaman, Tekirdağ, Çorum, Adana, Mersin, Yozgat, Kayseri, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş ve Bolu illerindeki kurumlara, ayrıca polisevi ve öğretmenevi gibi kamu kuruluşlarına tedarik ediliyor.

Tesis, Helal Belgesi'nin yanı sıra ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi belgelerine sahip. Üretim süreçleri uluslararası kalite ve hijyen standartlarına uygun şekilde yürütülüyor.

Hükümlüler üretimle yeniden hayata hazırlanıyor

Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında yürütülen işyurdu projeleriyle hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını, üretken bireyler olarak hayata güçlü bir şekilde tutunmalarını hedefliyor. Hükümlüler, üretime doğrudan katılım sağlayarak hem meslek ediniyor hem de çalışma disiplini kazanıyor. Tahliye sonrası da sosyal uyum ve istihdam imkanlarını artırıyor.

"Meslek edinmelerini veya mevcut becerilerini geliştirmelerini hedefliyoruz"

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Çelebi Süt İşleme Tesisinde günlük 20 ton süt işlendiğini belirtti. Çetin, "Süt ihtiyacımızı yerel üreticilerden temin ederek hem yerel üretime hem de ekonomiye katkı sağlamaktayız. Tesisimizde birçok hükümlü çalışmakta olup onların işyurdu faaliyetlerine katılımını sağlayarak meslek edinmelerini veya mevcut becerilerini geliştirmelerini hedefliyoruz. İşyurtları Kurumu'nun vizyonu doğrultusunda hükümlülerin çağdaş şartlarda üretime katılmaları en büyük amacımızdır" dedi.

Başsavcı Çetin, beyaz peynir, kaşar peyniri, yoğurt ve tereyağı gibi ürünlerin işyurtları mağazalarında satışa sunulduğunu ifade ederek, "Ayrıca tesisimizde üretilen ürünler 16 ilde bulunan toplam 51 kuruma, aralarında polisevleri ve öğretmenevlerinin de bulunduğu kamu kuruluşlarına gönderilmektedir. Böylece kamu kurumlarının da bu ürünlerden yararlanması sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.