Sapinuva’da bulunan çivi yazılı tabletlerinin Unesco Dünya Belleği Listesine alınması için proje hazırlanacak.

Proje için OKA ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Turizm Ekseninde Kadın İstihdamı Odaklı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan, “Ortaköy-Sapinuva Çivi Yazılı Tabletlerinin Unesco Dünya Belleği Listesine Alınması Projesi” OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Bektaş tarafından imzalandı.

Proje ile UNESCO Dünya Belleği Uluslararası kütüğüne alınması için Şapinuva çivi yazılı tabletlerinin ve Şapinuva’nın şehir olarak UNESCO Dünya Belleği Programına başvuru dosyasının hazırlanması hedefleniyor.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş,

“Bu proje ile Ortaköy-Şapinuva’da bulunan ve yalnızca Çorum Müzesi koleksiyonunda yer alan, başka hiçbir müze veya özel koleksiyonda bulunmayan çivi yazılı tabletlerin korunması, erişilebilir hale getirilmesi evrensel önemi konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır. Kültürel değerlerin korunmasına yönelik verdikleri destekten dolayı OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.

