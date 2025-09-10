Çorum’da enflasyonun düşmesiyle durağana geçen kira fiyatları, yeniden yükselişte.

Kira fiyatlarındaki artış, en fazla evi olmayan ve asgari ücret ile çalışan vatandaşları etkiliyor.

Asgari ücretin 22 bin lira olduğu ülkede kira fiyatlarının asgari ücretten daha fazla olması vatandaşları kara kara düşündürüyor.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 30, KİRAYA YÜZDE 45 ZAM

Asgari ücrete bu yıl yüzde 30 zam yapılırken, ortalama kira zamları ise aylık yüzde 45'in üzerinde seyrediyor.

Sahibinden.com verilerine göre, Çorum’da en düşük kira fiyatları 8 bin liradan başlarken, bazı mahallelerde fiyatlar ise 55 bin lirayı buluyor.

Çorum’un gözde yerleşim yerleri olan Binevler, Dr. İlhan Gürel Caddesi, Buhara 5. Cadde, Tavukluk, Fatih ve Ilıca Caddeleri ile Eşref Hoca, Bahçelievler, Buhara’nın bir bölümü ve İlim Yayma Bölgesi civarının son dönemde büyük ilgi çeken yerleşim yerlerinde 20 bin liranın altında kiralık ev bulmak neredeyse imkansız.

İLHAN GÜREL CADDESİ'NDE KİRALAR 55 BİN LİRA

Çorum'un en lüks semtlerinden Buharaevler ve Binevler'deki kira fiyatları sahil kenti Samsun ile yarışıyor.

Kafe caddesi olarak anılan Dr. İlhan Gürel Caddesi, Çorum’un yeni yaşam merkezi olarak gösterilirken, bu cadde de kira fiyatları dudak uçuklatıyor.

YENİ YERLEŞİM BÖLGESİNDE BİLE 20 BİN LİRANIN ALTINDA DAİRE YOK

Son yıllarda Çorum'un yeni yerleşim bölgesi Millet Bahçesi ve civarı oldu.

Bu bölgenin imara açılmasıyla birlikte konut sayısındaki artış dikkat çekerken, şehir merkezine uzak olmasına rağmen bu bölgede bile ortalama kira fiyatları 30 bin liranın üzerinde olduğu görüldü.

Çorum'da en uygun kiralık daireler ise Akkent, Gülabibey, Kale ve Mimar Sinan mahallerinde bulunuyor. Bu bölgelerde kiralar 7-8 bin liradan başlayarak 14-15 bin liraya kadar çıkıyor.