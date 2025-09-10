Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından “Hareketli Yaşam” temasıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Millet Bahçesi'nde düzenlenen bisiklet turu, sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi ve toplumda fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekilmesi amacıyla organize edildi.

Etkinlikte Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı personeli öncülük ederken, parktaki vatandaşlar da bisiklet turuna katılarak etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Katılımcılar, park içerisinde belirlenen güzergahta hep birlikte pedal çevirerek düzenli fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini sembolik olarak ortaya koydu.

Bisiklet turunun ardından katılımcılar, sağlıklı yaşamı destekleyen mesajların yer aldığı pankartlarla topluma güçlü bir farkındalık çağrısı yaptı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı yetkilileri, gerçekleştirilen program ile hareketli yaşamın bireylerin hem bedensel hem de ruhsal sağlığının korunmasındaki önemine dikkat çekildiğini belirterek, tüm vatandaşları günlük yaşamlarında düzenli fiziksel aktiviteye yer vermeye davet etti.