Çorum'un sağlık alanında en önemli yatırımlarından biri olan Diş Hastanesi'nin yapımı tamamlandı ama bir türlü hizmete sokulamıyor.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısına yapılan 7 katlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin Temmuz ayında hizmete girmesi bekleniyordu ancak kamuoyu yapımı tamamlanan hastanenin neden 'bir türlü açılamadığı' sorusuna yanıt arıyor.

Yetkililerden hastanenin ne zaman açılacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, vatandaşlar diş hastanesinin bir an önce hizmete girmesi için yetkililere seslendi.

AMELİYATHANE VE YATAK SERVİSİ VAR

50 ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ameliyathane ve yataklı servisi olup; bodrum, zemin ve 5 kat olan toplam 7 kattan oluşuyor. İçerisinde derslikler, laboratuvarlar, 53 poliklinik ameliyat ve röntgen üniteleri bulunuyor.

HASTANE YOLUNDA ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Bu arada Çorum Belediyesi Diş Hastanesi'nin yolunun yapımına başladığını duyurdu.

Hastane yoluna asfalt çalışmasının yakın zaman başlayacağını aktardı.