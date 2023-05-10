YÜKSEL BASAR

MHP Çorum Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, mahalle muhtarları ile kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda konuşma yapan Kayrıcı, “Çorum’un neresinde hangi hizmete ihtiyaç olduğunu sizlerden daha iyi kimse bilemez. Sizler, Çorum’a hizmette bizim adeta rehberimiz olacaksınız” dedi.

İskele Park Kafe’de düzenlenen kahvaltıya sağlık sorunları nedeniyle Çepni Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi muhtarları dışında merkez mahalle muhtarlarının tamanı katıldı.

Muhtarlarla sohbet eden MHP Çorum Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, hem mahallelerinin, hem de Çorum’un temel ve genel sorunlarıyla ilgili olarak fikir alışverişinde bulundu.

Muhtarlığın önemine değinen Kayrıcı, rahmetli babasının da uzun yıllar muhtarlık yaptığını hatırlatarak, “Muhtarlığın ne kadar önemli bir görev olduğunu, işlerinin zorluğunu yakinen biliyorum. Sizlerin devletin millete uzanan en yakın elisiniz. Sizin millet için yaptığınız fedakarca hizmetleri biliyoruz ve her zaman yanınızda ve destekçiniz olacağımı söylüyorum” diye konuştu.

14 Mayıs seçimlerinin Türkiye ve Çorum için öneminden de bahseden Kayrıcı, “Allah nasip ederde milletvekili seçilirsem, istişare kültürüyle hareket edeceğimi söylemek istiyorum. Çorum’un neresinde hangi hizmete ihtiyaç olduğunu sizlerden daha iyi kimse bilemez. Ben de başta tüm muhtarlarımız olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle ortak akılla hareket edip sorunları çözmenin gayreti içerisinde olacağım. Sizler, Çorum’a hizmette bizim adeta rehberimiz olacaksınız. Sizinle belirli zamanlarda mutlaka bir araya gelip, yapılanları değerlendirmeyi, yapılacaklarla ilgili yol haritasını belirlemeyi planlıyoruz. Şimdiden verdiğiniz ve vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Mahalle muhtarları da Kayrıcı’ya teşekkür ederek, her zaman Çorum için işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade ettiler.