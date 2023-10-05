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Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Av. Rumi Bekiroğlu, Çorum Organize Sanayi(OSB)’deki arsa satış bedellerinin ranta dönüştüğünü ileri sürerek, Çorum’a ikinci bir Organize Sanayi Bölgesi’nin yapılması gerektiğini söyledi.

Mevcut OSB’nin kapasitesinin dolduğunu ifade eden Av. Rumi Bekiroğlu, kurulacak ikinci OSB ile yeni istihdam kapılarının da açılacağını belirterek, böylece göçün de önüne geçilebileceğini kaydetti.

Çorum OSB’de 50 milyon liralık bir arsaya 250-300 milyon lira gibi afaki fiyatlar istenildiğini aktaran Bekiroğlu, bu yüzde 500’lük rant artışının önüne geçmek içinde ikinci OSB’nin şart olduğunu vurguladı.

OSB’de arsasını alan bir müteşebbisin fabrikayı 5 yıl içinde kurmak gibi bir zorunluluğunun olduğuna dikkat çeken Bekiroğlu, mevcut OSB’de 3 ya da 4 parsel boş alanın olduğunu iddia etti.

Bekiroğlu, yetkililerden ikinci OSB’nin kurulması için derhal çalışma yapmaları gerektiğini söyleyerek yerinin de acil olarak belirlenmesi gerektiğini ifade etti. (Haber Merkezi)