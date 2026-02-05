Trendyol 1. Lig'de 24. hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, Van FK-Arca Çorum FK maçını Sakarya bölgesi hakemlerinden Atilla Karaoğlan yapacak.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Burak Sami Şad, Ferhat Çalar, Emrullah Baydar yapacak.
10 YIL SONRA ÇORUM MAÇINA ATANDI
Karaoğlan bugüne kadar Çorum FK'nın sadece 1 maçında düdük çalarken, kırmızı siyahlılar Karaoğlan'ın yönettiği 2016-2017 sezonunda 3.lig maçında evinde Sancakte'ye 2-1 mağlup olmuştu.
Muhabir: Fatih Battar