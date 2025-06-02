Meteoroloji Çorum merkez ve güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış tahmininde bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Çorum merkez ve güneyinin yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yağışın akşam saat 21.00’e kadar devam etmesi bekleniyor.