Trendyol Süper Lig'in tamamlanması ve TFF 2. Lig Play-Off finalinde Vanspor'un bir üst tura yükselmesiyle birlikte 2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig şekillendi.

20 takımın mücadele edeceği yeni sezonda birbirinden zorlu rakipler Arca Çorum FK'yı bekliyor.

5 TAKIM DÜŞECEK

Bu sene ligde 3 takım Süper Lig'e çıkarken, 5 takım ise 2. Lig'e düşecek.

SEZON 8 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Trendyol 1. Lig'de sezon 8, 9, 10, 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacak ve 26, 27, 28, 29 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalar sonrasında devre arası verilecek.

İkinci yarı 9, 10, 11, 12 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak olan müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 2 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

Trendyol 1. Lig'de 7, 26, 30 ve 34. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Bu sezon Sarıyer ve Serik Belediyespor direkt olarak gruplarında şampiyon olarak 2. Lig'den 1. Lig'e yükselirken Vanspor ise play-off'lardan adını bir üst lige yazdırdı.

Süper Lig'de ise Bodrum FK, Sivasspor, Hatayspor ve Adana Demirspor küme düşerek 1. Lig'e gelen takım oldu.

Çorum FK'nın da mücadele edeceği Trendyol 1. Lig'de takımlar şu şekilde oldu:

1-Adana Demirspor

2-Amedspor

3-Bandırmaspor

4-Bodrum FK

5-Boluspor

6-Çorum FK

7-Erzurumspor

8-Esenler Erokspor

9-Hatayspor

10-Iğdır FK

11-İstanbulspor

12-Keçiörengücü

13-Manisa FK

14-Pendikspor

15-Sakaryaspor

16-Sarıyer

17-Serik Belediyespor

18-Sivasspor

19-Ümraniyespor

20-Vanspor