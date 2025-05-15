Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Sorkun Köyü, Mayıs ayında beklenmedik bir doğa olayıyla karşılaştı.
14 Mayıs günü saat: 15.00 sularında başlayan ve kısa süre etkili olan kar yağışı, köy sakinlerini şaşkına çevirdi.
İlkbaharın ortasında gelen bu ani kar, özellikle yüksek kesimlerde ince bir beyaz örtü oluşturdu. Vatandaşlar, Mayıs ayında kar yağışının son derece nadir görüldüğünü belirterek yaşananları şaşkınlıkla karşıladı.
Bölgedeki hava olaylarını yakından takip edenler, bu tür sıra dışı durumların iklim değişikliğinin somut göstergeleri olduğuna dikkat çekti.
Öte yandan Baharın ortasında gelen soğuk hava dalgası, tarımsal faaliyetleri ve doğayı da olumsuz etkiliyor.
Görüntü: Mehmet Körçoban