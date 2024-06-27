Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç’tan Çorum’a milli maç sözü. 25-28 Haziran tarihlerinde Türkiye Hentbol Federasyonu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Alanya Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 29. Alanya Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Festivali ödül töreni ve kokteyl ile sona erdi.

Organizasyonda hakem olarak görev yapan aynı zamanda Hentbol İl Temsilcisi Sami Öncel ve Yasin Tabak turnuvada hakem olarak görev yaparken Taner Adıkdı ise Organizasyon Komitesinde görev yaptı. 71 takım ve 2168 katılımcı ile büyük bir coşkuyla yapılan festival ödül töreni ve kokteyl ile sona erdi. Kapanış töreninde görev yapanlara Federasyon tarafından plaket verildi.

Hentbol İl Temsilcisi Sami Öncel tören sonunda Federasyon Başkanı Uğur Kılıç ile görüştü. Görüşmede Hentbol İl Temsilcisi Sami Öncel Federasyon Başkanı Uğur Kılıç’a Çorum’daki çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Federasyon Başkanı Uğur Kılıç, YıldızlarTürkiye Hentbol Şampiyonasına ev sahipliği yapan Çorum’un başarılı bir organize yaptığını belirterek burda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sami Öncel Çorum Yeni Spor Salonunun bilgilerini vererek Çorum’un milli maça ev sahipliği yapmaya talip olduğunu söyledi. Federasyon Başkanı Uğur Kılıç ta Çorum’un milli maçı hakettiğini belirterek belirlenecek takvime göre Çorum’a büyükler kategorisinde bir milli maç vereceklerinin sözünü verdi.