Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Çorum'da Cuma gününden itibaren sağanak yağış etkili olacak.

Türkiye’nin tamamı bu hafta sonundan itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtilirken, yağışla birlikte sıcaklık da düşeceği açıklandı.

HAVA SICAKLIĞI 5 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Çorum'da Cuma gününden itibaren 4 gün boyunca yağış bekleniyor. Çorum'da hava sıcaklıkları ise 5 derece birden düşecek.

SU BASKINLARI YAŞANABİLİR

Meteoroloji su baskını tehlike olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.