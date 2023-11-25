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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yarın Çorum için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurdun büyük bölümünde fırtına, kar ve kuvvetli yağış beklendiğini belirterek 64 il için "turuncu" ve "sarı" uyarıda bulundu.

AFAD vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarı yaparak; "Vatandaşlarımızın çatı uçması, ağaç-direk devrilmesi, soba-baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz” ifadelerine yer verildi.