Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ne katılan liderlere hediye ettiği yerli üretim Gümüşay tabancaları dünya gündemine oturdu.

Tabancalarla sunulan mühimmatta, Sungurlu’da faaliyet gösteren GoldForce tarafından üretilen barutun kullanıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi’ne katılan devlet ve hükümet başkanlarına hediye ettiği isim işlemeli Gümüşay tabancaları uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından üretilen Gümüşay 357 Magnum revolver tabancalar, liderlerin isimlerinin işlendiği özel ahşap kutular içerisinde sunuldu. Kutularda tabancanın yanı sıra altı adet gerçek mermi ve silahın Türkiye’den çıkarılmasına ilişkin özel izin belgesi de yer aldı.

LİDERLERİN İSİMLERİ TABANCALARA İŞLENDİ

Türkiye’nin savunma sanayisinde ulaştığı üretim kapasitesini ve yerli ürünlerini tanıtmak amacıyla hazırlanan tabancaların her biri, hediye edilen liderin adına özel olarak tasarlandı.

Kutularda yer alan plakette Gümüşay’ın, Türkiye’de üretilen ilk revolver tipi tabanca olduğu bilgisine yer verildi. MKE tarafından 1990’lı yıllarda üretilen altı mermili tabancaların, özel olarak yeniden hazırlanarak NATO liderlerine takdim edildiği bildirildi.

MÜHİMMATTA SUNGURLU BAĞLANTISI

Tabancalarla birlikte verilen mühimmatta, Sungurlu’da üretim yapan GoldForce markalı barutun kullanıldığı ifade edildi.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren GoldForce Makine ve Kimya Sanayi, nitroselüloz ve nitrogliserin üretimini aynı tesiste gerçekleştiren Türkiye’nin önemli barut üretim merkezleri arasında bulunuyor.

GoldForce Barut Fabrikası’nın ilk üretimini 2024 yılında gerçekleştirdiği belirtilirken tesis, Sungurlu’nun son yıllarda savunma sanayisinde öne çıkan merkezlerden biri olmasına katkı sağladı.

Böylece NATO liderlerine sunulan yerli tabancaların mühimmatında Sungurlu’da üretilen barutun kullanıldığı yönündeki bilgi, Sungurlu’nun savunma sanayisindeki rolünü bir kez daha gündeme taşıdı.

Erdoğan’ın imzasını taşıyan belgeyle tabancaların Türkiye’den çıkarılmasına yönelik ihracat işlemlerinde kolaylık sağlandı. Ancak bazı ülkelerin ateşli silah mevzuatı nedeniyle liderler tabancaları doğrudan ülkelerine götüremedi.

Bazı liderlerin silahları Türkiye’deki büyükelçiliklerine bıraktığı, bazılarının ise polis makamlarına, resmî konutlara veya müzelere teslim etmeyi planladığı bildirildi.