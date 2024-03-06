Gazetemizi ziyaretinde açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Belediye Başkan Adayı İsmail Barış Coşgunsu, Belediye Başkanı olduğu taktirde Çorum’a yakışır bir imar planı yapacaklarını söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Av. Rumi Bekiroğlu, Gelecek Partisi Belediye Başkan Adayı İsmail Barış Coşgunsu, İl Başkan Vekili Fatih Softa, Merkez İlçe Başkanı Tarık Aktaş, İl Genel Meclisi Adayı Necdet Marım, Belediye Meclis Üyesi Hülya Kaşıkçı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Melek Karameşe ile Ayhan Şahin’den oluşan heyet gazetemizi ziyaret etti.

Ziyarette Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Av. Rumi Bekiroğlu, Gelecek Partisi Belediye Başkan Adayı İsmail Barış Coşgunsu yerel seçimlere dair açıklamalarda bulundu.

Liyakate önem vereceklerini ve vatandaşın hakkını koruyup, kollayacaklarını belirten Gelecek Partisi Belediye Başkan Adayı İsmail Barış Coşgunsu, “Çorum kadim bir şehir, medeniyetlerin beşiği. İlkelere bağlanmış, bir daha 100 yıl değiştirilemeyecek Çorum’a yakışır bir nazım imar planı yapacağız. Sosyal projeleri yaparken hem esnafı koruyacağız hem vatandaşı koruyacağız” dedi.

Sosyal belediyeciliği de yaygınlaştıracaklarını ifade eden Coşgunsu, “Engelliler, emekliler, ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlıların ihtiyaçlarını gidermek üzere her türlü çalışmayı yapacağız. Şehrimizi seviyoruz. Belediyecilik aşkla, kara sevdayla yapılmaz. Akılla, bilimle ve rasyonel politikalar ile yapılır. Şeffaf belediyecilik anlayışı ile Belediyecilik yapacağız. Siyaseti, arınma ve aklanmak için değil Çorum için yapıyoruz” diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Rumi Bekiroğlu da seçmenin AK Parti’ye bir ders vermesi gerektiğini dile getirerek, “Çorum seçmeninin siyasete olan ilgisine ve Çorum’a yapılan kadirşinaslığın farkında olduğuna inanıyoruz. Bir ders vermeleri gerektiklerini düşünüyoruz. Aldığımız tepkilerde bu yönde. Mevcut iktidara bir tepki gelecek ve iktidara karşı ses yükselecek. Saha çalışmalarında bunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.