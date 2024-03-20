Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Çorum'da 1 ayda araç sayısı 1158 adet arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de Şubat ayında 193 bin 600 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Çorum’da ise Ocak'ta 198 bin 280 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 199 bin 438’e yükseldi.

Şubat ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı Samsun’da 460 bin 655, Tokat’ta 220 bin 248, Amasya’da ise 143 bin 416 olarak gerçekleşti. (Haber Merkezi)