Çorum'un İskilip ilçesinde ekmek almak için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan yaşlı vatandaştan acı haber geldi.

Alınan bilgiye göre, İskilip ilçesine bağlı Yerliköy’de ikamet eden ve İskilip ilçe merkezindeki kızını ziyarete gelen 86 yaşındaki Eldivas Babayiğit, 16 Ağustos günü saat 14.00 sularında ekmek almak için evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Yaşlı adamdan uzun süre haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin yaptığı yoğun aramalar sonucu Eldivas Babayiğit, kaybolduktan 10 gün sona ölü olarak bulundu.