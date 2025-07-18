Çorum’da 2025 yılı yatırımlarının değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirildi.

TSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Karayolları 7.Bölge Müdürü Serdar Ateş, DSİ 5.Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

YATIRIMLARIN TUTARI 123 MİLYAR 678 MİLYON

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ali Çalgan, kamu kurumlarının 2025 yılında Çorum'da toplam 123 milyar 678 milyon lira bütçeli 425 yatırım projesinin bulunduğunu söyledi.

Projelerin zamanında tamamlanması için daha çok gayret gösterileceğini kaydeden Çalgan, "Yılın bu tarihine kadarki varsa geri kalmış durumumuzu telafi edelim. Sıkıntı oluşturabilecek durumları önceden belirleyerek gerekli önlemleri almaya gayret edelim. Kamu yatırımlarını yürüten kurumlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Toplantıda diğer kamu kuruluşlarının yöneticileri, Çorum’da yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı.