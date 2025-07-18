DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, bu sene yaşanan kuraklık nedeniyle Çorum’daki barajların doluluk oranının geçen seneye göre yüzde 50’nin altında olduğunu söyledi.

Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında gerçekleştirilen 2025 yılı İl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantısı’na katılan DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, Çorum’da Obruk Barajı dışında tüm barajlarda doluluk oranının azaldığını kaydetti.

Obruk Barajı hariç tüm barajlarda geçen seneye nazaran yüzde 50 oranında düşüş yaşandığını belirten Yaroğlu, “Obruk Barajı’nı Hirfanlı Barajı’ndan gelen sularla desteklememiz nedeniyle doluluk oranı geçen sene yüzde 60’ken bu sene yüzde 87. Diğer barajlarda ise doluluk oranı yüzde 50’nin altında.

İnşallah önümüzdeki yıl doluluk oranımız artar. Kuraklık bu şekilde böyle devam ederse içme suyunda ciddi sıkıntı bizi bekliyor. Şuan kısa vadede bir problem gözükmüyor ama önümüzdeki yıl kuraklık devam ederse ciddi dar boğazlar yaşanacak” dedi.

İŞTE ÇORUM’DAKİ BARAJLARDAKİ SON DURUM

Barajlardaki doluluk oranları ile ilgili de bilgi veren Yaroğlu; “

Yenihayat Barajı yüzde18, Çorum Barajı yüzde 61, Alaca Barajı yüzde 10, Hatap Barajı yüzde 3, Koçhisar Barajı yüzde 7 ve Obruk Barajı yüzde 87